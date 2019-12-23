PFDK'dan Van Spor FK'ye 16 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

PFDK'dan Van Spor FK'ye 16 bin lira ceza

İHA

PFDK'dan Van Spor FK'ye 16 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye taraftarlarının merdiven boşluklarını boş bırakmadığı dan dolayı 16 bin lira para cezası verdi.
Van Spor FK, geçtiğimiz salı günü evinde Kasımpaşa A.Ş. ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibe ceza verdi. Kurul, yaptığı toplantıda Van Spor FK'nın, 17 Aralık 2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Spor FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin gerçekleştirilmesinden dolayı 16 bin TL para cezası verildi.

VAN

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:56
  • YATSI 18:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da ev yangını
YEREL HABERLER Van'da ev yangını
Park halinde kamyonetin motoru yandı
YEREL HABERLER Park halinde kamyonetin motoru yandı
Erciş’te trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te trafik kazası: 4 yaralı
Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 ...
Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi
Van’da 12 mezarlıktan 6’sı doldu
YEREL HABERLER Van’da 12 mezarlıktan 6’sı doldu
Van’da “Eğitimle Şekillenen Gelecekler” projesi
YEREL HABERLER Van’da “Eğitimle Şekillenen Gelecekler” projesi
Kamyonla otobüs çarpıştı: 19 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla otobüs çarpıştı: 19 yaralı
Belvan kartla 1 yılda Van nüfusunun 10 katı yolcu taşındı
YEREL HABERLER Belvan kartla 1 yılda Van nüfusunun 10 katı yolcu ...
Kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
MHP heyetinden Başkan Vekili Aslan’a ziyaret
YEREL HABERLER MHP heyetinden Başkan Vekili Aslan’a ziyaret
Sıcak hava vatandaşı mutlu ediyor, bilim insanlarını endişelendiriyor
YEREL HABERLER Sıcak hava vatandaşı mutlu ediyor, bilim insanlarını ...
Van YYÜ öğrencilerinden anlamlı proje
YEREL HABERLER Van YYÜ öğrencilerinden anlamlı proje
Van’da Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu açılıyor Van, Bilgi Denizi ile eğitimde çağ atlayacak
YEREL HABERLER Van’da Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu açılıyor Van, ...
VASKİ’den büyük tasarruf
YEREL HABERLER VASKİ’den büyük tasarruf
VANESOB Başkanı Berge’den Başkale ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER VANESOB Başkanı Berge’den Başkale ilçesine ziyaret
Van Gölü Havzası'nda 600 bin yıldan sonra ilk kez kerevit görüldü İnci kefalinin tatlı su kerevitiyle başı dertte Baraj gölünü tatlı su kerevitleri istila etti
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası'nda 600 bin yıldan sonra ilk kez ...
Van’da ‘Sağlıkta Hizmet Sunumu Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘Sağlıkta Hizmet Sunumu Değerlendirme ...
Şair-Yazar Şükrü Erbaş Vanlı okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Şair-Yazar Şükrü Erbaş Vanlı okurlarıyla buluştu
‘Orhan Veli’ oyunu Van'da sahnelendi
YEREL HABERLER ‘Orhan Veli’ oyunu Van'da sahnelendi
Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele ...
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Soğuk havada derbi coşkusu
YEREL HABERLER Soğuk havada derbi coşkusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X