Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 9, Hakkari’de 7, Bitlis’te 6 ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (5070 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:20

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