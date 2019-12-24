Evde uyuyakalan çocuk itfaiyeyi alarma geçirdi

Van’da ailesi hastaneye gittikten sonra evde uyuyakalan 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi’nde (Kiracılar TOKİ) yaşayan Sayıner ailesi, 11 yaşındaki çocukları Veysel Sayıner’i evde bırakarak hastaneye gitti. Hastane dönüşü kapıda kalan aile fertleri, tüm çabalarına rağmen kapı açmayınca evde olan çocuklarının sağlık durumundan endişe ederek itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile 6. kattaki dairenin balkonundan içeri girdi. Uykudan uyandırılan çocuk, karşısında itfaiye erlerini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından çocuğuna kavuşan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

VAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

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