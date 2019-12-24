Aralık ayında güneş keyfi Park ve bahçeleri dolduran vatandaşlar, aralık ayında güzel havanın tadını çıkardı

Van'da park ve bahçeleri dolduran vatandaşlar, aralık ayında güzel havanın tadını çıkardı.

Van'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, park ve bahçelere akın etti. Hava sıcaklığının 12 dereceyi bulduğu Van'da bazı vatandaşlar, güneşli havanın tadını parklarda çay içerek değerlendirdi. Parklarda banklara oturan gençler ise, sıcak havada arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu.

İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, aralık ayında güneşli günlerin güzel olduğunu, ancak bu durumun bölgedeki çiftçiler için kuraklığın habercisi olduğunu ifade etti.



“Güneşin tadını çıkarıyoruz, ama bereket olmadıktan sonra neye yarar”

Konuya ilişkin konuşan Raif Özalt isimli vatandaş ise, güzel havayı fırsat bilerek parkta çay içtiğini söyledi. Ancak bu durumun bu mevsimde iyi olmadığını dile getiren Özalt, “Daha önceki mevsimlerde bu ayda 1,5 metre kar vardı. Ancak şimdi kar bulamıyoruz. Bu durumda hastalık da olacaktır. Güneşin tadını çıkarıyoruz, ama bereket olmadıktan sonra neye yarar” dedi.

35 yıldır Van’da yaşadığını dile getiren Halil Sevinç isimli vatandaş da, eski yıllarda bu mevsimde yoğun kar yağışının olduğunu belirtti. Günümüzde kar yağışının olmadığına dikkat çeken Sevinç, “Kar yağışı olmadığı için hastalık çok oluyor. Bu yüzden hastaneye gidildiği zaman oralarda izdiham var. Bunun nedeni kar yağışının olmamasıdır. İlkbaharda ekin olmaz ve bu durumda kuraklık olacaktır” diye konuştu.

VAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

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