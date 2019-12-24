Van’ın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı

Onu tanıdınız mı?

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Van’da şair ve yazarlığın yanı sıra bir dönem siyasette yapan Timurlenk Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kentin sevilen ismi Bozkurt, dün hayatın kaybetti. Bugün Yukarı Norşin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt’un naaşı Akköprü Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine kentin ileri gelenleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

VAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:20

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