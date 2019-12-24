Meteorolojinden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fınına (70100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuwetli rüzgarla birlikte yüksek kesimlerinde kar şeklindeki yağışın sebep olacağı başta tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

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