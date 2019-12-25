Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (5070 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl merkezleri için ise günün en yüksek sıcaklıkları Van’da 6, Hakkari’de 4, Bitlis’te 5 ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:58

YATSI 18:21

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