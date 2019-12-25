Edremit’te ulaşım sorunları masaya yatırıldı TOKİ bölgeleriyle birçok mahallenin ulaşım sorununa çözümler arandı

Van’ın Edremit Belediyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi meclis üyelerince düzenlenen toplantıyla ilçedeki ulaşım ve trafik sorunları masaya yatırıldı.

Belediye encümen salonunda yapılan toplantı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Edremit Belediyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyelerinden gelen talep doğrultusunda organize edilen toplantıda, ilçenin ulaşımda yaşadığı sorunlar ele alındı. Toplantıya, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Özvan, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığı ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcileri ve Edremit Belediyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyelerinden oluşan meclis üyeleri katıldı. Komisyon üyesi meclis üyelerinin bizzat yerinde tespit ederek rapor haline getirdikleri sorunların konuşulduğu toplantıda, çözüm önerileri de sunuldu.

Büyükşehir Yasası’ndan sonra mahalle statüsü alan köylerdeki ulaşım sorunu başta olmak üzere toplu taşımanın yapılmadığı yerlere seferlerin başlatılması, araç sayılarının arttırılması, ulaşımın sağlanabilmesi adına bazı güzergahların değiştirilmesi, dar olan yolların genişletilmesi ve seferlerin yarım saat öne çektirilmesi gibi konulara çözümler arandı. Edremit’te birçok mahallenin ulaşım konusunda mağduriyetler yaşadığının vurgulandığı toplantı da, özellikle TOKİ bölgelerinin ulaşım sorunu başta olmak üzere önem arz eden mahallelerden Elmalık, Doğanlar, Akınlar, Ayazpınar, Bakacak, Yeni Mahalle ve Esentepe’deki ulaşım sorunlarının ivedilikle çözülmesinin önemi anlatıldı.

Tüm sorunların tek tek tartışılarak kayıt altına alındığı toplantıda, sorunların çözümü noktasında ise çeşitli kararlar alınarak fikir birliğine varıldı.

VAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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