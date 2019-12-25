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Gevaş’ta ev yangını

İHA

Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gevaş’ta ev yangını

Van’ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesine bağlı Hasbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

VAN

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:21
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