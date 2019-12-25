TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora unvanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ettikten sonra Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen fahri doktora tevdi törenine katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'ın; Türkiye'nin Orta Asya ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, her zaman Van'ın yanında yer aldıklarını söyledi. Van Ticaret ve Sanayi Odasının 52 bin kişiyle "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunu kırdığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Serhat şehrimiz Van bizim göz bebeğimiz. İşte bu vizyonla Kapıköy Gümrük Kapısı’nı yeniledik. 2007'de Şehit Mehmet İzdal İlköğretim Okulu ek bina inşaatına ilave olarak yeni bir okul daha yaptık. TOBB olarak Van'a bir de fen lisesi kazandırdık" dedi.

Van YYÜ'nün 17 fakülte, 34 bin öğrenci, 49 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye'nin en köklü eğitim kurumları arasında yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif her türlü faaliyete imkan sağlayan, Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birine sahipsiniz. Esnek ve yeni nesil güneş panelinden nano gübreye birçok buluşunuz var. Dünyaya bilgi ve teknoloji ihraç ediyorsunuz. Teknokent sayesinde bölgedeki iş insanlarıyla yakın çalışıyorsunuz. Böylece sadece Van'ın değil, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına destek oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu’nun törene katılan öğrencilere "girişimcilik ve liderlik" konularında bilgi aktarmasının ardından konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise üniversitelerinin sadece bilimsel üretimiyle öne çıkan bir kuruluş olmadığını, topluma katkı ve toplumla bütünleşme bağlamında birçok kültürel ve sanatsal faaliyete de öncülük ettiğini vurguladı. Üniversite hakkında bilgilendirmelerde de bulunan Şevli, daha sonra Hisarcıklıoğlu'na cübbe giydirdi, fahri doktora diploması verdi.

Buradaki törenin ardından Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri arasında bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu devlet, bayrak hepimizin. 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimlik vurgusu yapmadan, mezhep farklılığı gözetmeden hepimiz bir milletiz. 2011'de kentte meydana gelen depremde vatandaşların yaralarını hep beraber sardık. İnşallah bu okulda Türkiye'ye hamle yaptıracak çocuklarımız yetişir. Bilgi üreten toplum, geleceğin ülkesine yatırım yapacak toplum demektir. Onun için bilgi en büyük sermayedir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Yazıcı ve Hisarcıklıoğlu okulu gezerek öğrencilere kitap hediye etti.

VAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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