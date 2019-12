Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na işletme dalında 'fahri doktora' unvanı verdi. Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük süper gücü olan Sovyetler Birliği'nin, topla, tüfekle değil girişimcilik gibi ekonominin önemli temel taşları gelişmediği için yıkıldığına dikkat çekti.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Salonu'nda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na 'doktora unvanı tevdi töreni' düzenlendi. Törene, Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, TOBB yönetim kurulu üyeleri, senato üyeleri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı. Hisarcıklıoğlu'na işletme dalında 'fahri doktora' unvanını takdim eden Rektör Prof. Dr. Şevli, YYÜ'nün her ne kadar 38 yıllık bir sürece sahip olsa da Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün bine yakın uluslararası öğrenci olmak üzere, toplam 35 bine yakın öğrencisi, 1700'ün üzerinde akademik personeli ve 3 binin üzerinde idari personeli ile bilimsel üretimine devam etmektedir. Üniversitemiz sadece bilimsel üretimi ile öne çıkan bir kuruluş olmayıp, topluma katkı ve toplumla bütünleşme bağlamında bir çok kültürel ve sanatsal faaliyetlere de öncülük etmektedir. Öyle ki; kimi zaman kampüsümüzde aynı güne denk gelen uluslararası, yada ulusal birden fazla etkinliğe şahitlik etmekteyiz. Üniversite senatosu olarak kentimize yaptığı katkılarından dolayı senato kararı doğrultusunda sayın Hisarcıklıoğlu'na işletme dalında 'fahri doktora' unvanı verilmesine karar verdik. Odalar ve Borsalar Birliğinin değerli başkanından üniversitemizin gelişimine katkıları sunmasını, köklü kuruluşunuzun izlerini ve etkilerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde de görmek istediğimizi belirtmek isterim" dedi.

'VAN BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ'

Cübbe giyerek fahri doktora unvanını alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, İpekyolu'nun merkezi olan Van'ın, Urartulardan Emevilere kadar bir çok kadim kültüre ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Van, Türkiye´nin Orta Asya´ya ve Orta Doğu´ya açılan kapısı. Biz Van´ın iyi gününde de kötü gününde de hep yanındaydık. Van depreminin ertesi günü de buradaydık. Ayni ve maddi yardımlarda bulunduk. Van TSO´muzun 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla, Guinness rekoru kırarken de buradaydık. Çünkü serhat şehrimiz Van, bizim gözbebeğimiz. İşte bu vizyonla, Kapıköy Gümrük Kapısı'nı yeniledik. 2007´de Şehit Mehmet İzdal İlköğretim Okulu ek bina inşaatına ilave olarak yeni bir okul daha yaptık. TOBB olarak Van´a bir de Fen Lisesi kazandırdık. Yıl içinde yüzlerce toplantıya katılıyorum. Ama en mutlu olduğum ortam üniversiteler. Siz gençlerde ülkemin geleceğini görüyorum. Umutlanıyorum. Daha hevesle çalışıyorum. Bugün Van 100. Yıl Üniversitesi´nde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi üniversitelerine bakınca, oldukça genç olmasına rağmen Van 100. Yıl Üniversitesi bugün 17 fakülte, 34 bin öğrenci, 49 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye´nin en köklü eğitim kurumları arasında. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif her türlü faaliyete imkan sağlayan, Türkiye´nin en büyük kampüslerinden birine sahipsiniz. Esnek ve yeni nesil güneş panelinden, nano gübreye birçok buluşunuz var. Dünyaya bilgi ve teknoloji ihraç ediyorsunuz.Teknokent sayesinde bölgedeki iş insanlarıyla yakın çalışıyorsunuz. Böylece sadece Van´ın değil, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına destek oluyorsunuz. Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli başta olmak üzere, akademisyenlerimizi ve idari kadroyu yürekten kutluyorum. Doğduğu, yetiştiği, doktorasını kazandığı Van´da, şimdi rektör olarak sizlere hizmet veriyor. Genç yaşına rağmen uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış ve ödül kazanmış pek çok makalesi bulunuyor. İşte rektörümüzün kendi gibi böyle dinamik bir üniversiteden, fahri doktora unvanı almak büyük bir onur. Senato ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum."

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Üniversite öğrencilerine girişimcilik ve liderlik konularını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük süper gücü olan Sovyetler Birliği'nin topla, tüfekle değil girişimcilik gibi ekonominin önemli temel taşları gelişmediği için yıkıldığına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Dünyada milletlerin gücü, toplarıyla, tüfekleriyle değil girişimci gücüyle ölçülüyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşü. Almanya-Japonya'nın yükselişi, Silikon Vadisi´ndeki girişimcilerin yüzde 51´i ABD dışında doğmuş. Şu anda Türkiye´de sadece 1 girişimci 10 kişiyi istihdam ediyor. Yani işsizliğin de çözümü girişimcilikte. Demek ki; daha çok girişimci çıkartmamız lazım.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi´ni kurduk. Benim için girişimci sınırları aşan kişidir. Eskiden uzay kelimesi kiminle anılırdı? Rusya ve ABD. Uzayda iki ülke güç savaşına girerdi. Şimdi ise uzay denince, akla ülke değil, Elon Musk geliyor. Girişimcilik için hayal kurmak çok önemli. Ben 40 yıllık girişimciyim hala hergün hayal kuruyorum. Sınırımızın olmadığı tek alan orası. Hayali hedefle birleştirmek gerek. Hedef koymazsanız hayalperest olursunuz.Yani bu nişan almadan ateş etmeye benzer. Ama hayalin yanında hedefiniz de olursa, odaklanır, yol haritası çizer, hayale giden yolda kaybolmazsınız. Ben, hayattaki şahsi tecrübemi şöyle özetliyorum. Fikrin kalitesi, fikrin renginden önemlidir. İnsanın kalitesi de insanın fikrinden önemlidir" diye konuştu.

TOBB HAYATİ YAZICI FEN LİSESİ'NE ZİYARET

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra Tuşba ilçesindeki TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Buradaki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, okul idaracileri ve öğrenciler katıldı. Yazıcı, adını taşıyan okula gelişi sırasında öğrenciler tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı.

TEK DEVLET, TEK MİLET, TEK VATAN VE TEK BAYRAK VURGUSU

Programda konuşan AK Parti'li Yazıcı, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı ve şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayan herkesin ortak hedefi, ortak değeri. Çünkü vatan hepimizin, bayrak hepimizin, devlet hepimizin ve elbetteki, hep birlikte 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, kimlik vurgusu yapmadan, mezhep farklılığı gözetmeden, felsefi düşünce ayrışımına yol vermeden hepimiz bir milletiz. Biliyorsunuz bu güzel şehrimiz 2011 yılı Ekim ayında büyük bir depreme maruz kaldı. 600'ü aşkın vatandaşımızı, hemşehrimizi bu depremde kaybettik. 1500 dolayında da yaralımız vardı. 250'ye yakın da vatandaşımız enkaz altında sağ kurtarıldı. Ama, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olarak görev yaptığı Cumhuriyet Hükümeti, bu yaralara el koydu, kısa zamanda imkanları ölçüsünde sarmaya çalıştı. O dönemde hükümette Gümrük Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordum ve Bakanlığın çalışma alanı ile bağlantılı bir işçilik kuruluşları, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Merkez Başkanı Abdulkadir Akgül'e dedim ki; biz birlikte bir organizasyon yapalım. Van'a gittiniz, geldiniz. Ama birlikte gidelim Van'daki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışalım dedik. 2012 yılında burada meslek odaları ile toplantılar yaptık, şehri dolaştık. Toplantı yaptığımız yerde bana Esnaf Odaları, Ticaret Odası Başkanları dediler ki; TOBB'un da en üst yöneticisi burada. Fen Lisesi istiyoruz dediler. Başkana sordular, Başkan da dedi ki; bakanımız ne söylerse onu yaparız. Ben de dedim ki o zaman hemen yapalım ve Vanımıza bir Fen Lisesi yaptırdık. İnşallah burada Türkiye'de hamle yapacak çocuklarımız yetişir. 21. yüzyılın en temel özelliği hayat boyu öğrenmek ve bilgi öğretmek. Bilgi üreten toplum, elbetteki geleceğin ülkesine yatırım yapacak insanların yetiştiği toplum demektir. Onun için bilginin en büyük sermayesi böyle güzel okulları Türkiye'nin her tarafında gerçekleştiren, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere huzurlu mutlu gelecekler başarılar diliyorum."



