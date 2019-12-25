Van'da rüzgar çatı uçurdu

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Van’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir işyerinin çatısı uçtu.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla bir işyerinin çatısı uçtu. İhbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, caddeye düşen çatıyı kısa sürede kaldırarak trafiğin akışını sağladı.

VAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:58

YATSI 18:21

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