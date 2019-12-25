Van'da rüzgar çatı uçurdu

Van’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir işyerinin çatısı uçtu.
Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla bir işyerinin çatısı uçtu. İhbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, caddeye düşen çatıyı kısa sürede kaldırarak trafiğin akışını sağladı.
VAN
25 Aralık 2019 Çarşamba
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