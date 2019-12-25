Başkale'de ev yangını

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Başkale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin erken müdahalesi ile olası facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı

Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gintikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

VAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:58

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.