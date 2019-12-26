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Edremit’te ‘Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi Edremit’in şampiyonu Amedspor ...

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası", Amedspor'un şampiyonluğuyla sona erdi.

Edremit’te ‘Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi Edremit’in şampiyonu Amedspor oldu Turnuvanın final maçı göz doldurdu Etkinliğe 80 takım katılırken, 130 karşılaşma yapıldı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası", Amedspor’un şampiyonluğuyla sona erdi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla geçtiğimiz ay startını verdiği “Mahalleler Arası Futbol Turnuvası” tamamlandı. 80 takımın başvuruda bulunduğu ve 130 karşılaşmanın yapıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Eleme usulü ile yapılan karşılaşmalar sonunda finale kalan Amedspor ile Dostlar Takımı karşılaşması ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Final maçına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Fatih Temiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvanç, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar takip etti.

Turnuvanın şampiyonu Amedspor oldu
Turnuvanın final karşılaşması ise Amedspor ile Dostlar Takımı arasında yapıldı. Çiçekli Kılınç Halı Sahada hakemin düdüğü ile başlayan maç, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Rakibine karşı üstün bir futbol sergileyen Amedspor, karşılaşmayı 73 skorla bitirdi. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, zaman zaman tezahüratlara sahne oldu. Hakemin bitiş düdüğü ardından Ademspor’u destekleyen taraftarlar tezahüratlarına devam etti.
Maçın sona ermesinin ardından ödül törenine geçildi. İki takımın futbolcularını da tek tek tebrik eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, katılımdan ve sergilenen futboldan dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Say, daha sonra turnuva üçüncüsü olan Rokaspor oyuncularına ayakkabı, ikinci olan Dostlar Takımı’na eşofman takımı ve turnuvanın şampiyonu olan Amedspor oyuncularına ise birer çeyrek altın hediye etti. Karşılaşmalara ev sahipliği yapan halı saha yöneticilerine de teşekkür belgesi veren Başkan Say, Dostlar Takımı’na ikincilik, Amedspor’a ise birincilik kupasını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvamızı geleneksel hale getireceğiz”
Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Say, turnuvaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 80 takımın başvuruda bulunduğu ve 130 karşılaşmanın yapıldığı turnuvanın bugün ödül törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Say, bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini kaydetti. Turnuva boyunca emek harcayan ve destek sunan herkese de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Say, “Başta futbolcularımız olmak üzere mahalle sakinlerimize, muhtarlarımıza, tüm Edremitlilere, Vanlılara teşekkür ediyoruz. Edremit inşallah spor ve sosyal belediyecilik ile hizmette olacak” dedi.

VAN

26 Aralık 2019 Perşembe

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