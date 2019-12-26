Van’da ele geçirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci kez satışa sunulan 80 kilo trüf mantarına yine alıcı çıkmadı.

Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten el konulan 80 kg. trüf mantarı için 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden 3 gün önce ihaleye çıkıldı. 1 milyon 10 bin TL bedelle ilk satışa çıkarıldığında alıcı bulamayan trüf mantarları için esas bedeli 505 bin liraya düşürülerek dün yeniden satışa çıkarıldı. Dün saat 10.05'te başlayan ve bugün saat 10.05'te sona eden trüf mantarına ikinci kez alıcı çıkmadı.

VAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:58

YATSI 18:21

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