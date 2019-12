Milletvekili Arvas, “Küçükbaş hayvancılık Van için büyük bir sektördür”

– AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van’ın Türkiye üretiminin yüzde 8’ini oluşturan koyun varlığında birinci sırada olduğunu dile getirerek, “Küçükbaş hayvancılık Van için büyük bir sektördür” dedi.

AK Parti’li Arvas, beraberindeki Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile Gümrük Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Katar’a ihracatı yapılan küçükbaş hayvanların gümrükleme işlemlerini yerinde inceleyerek, değerlendirmede bulundu. Milletvekili Arvas; hayvancılık sektörünün bölgesel kalkınma sürecinde istihdam, üretim ve katma değer ile ön plana çıkması gerektiğini söyledi. Arvas, “İhracat odaklı sektörel büyüme anlayışı benimsenmeli ve ihracat bu sektörün motor gücü olarak kabul edilmelidir. Katar’a yapılan koyun ihracatı bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Ticaretin sadece iki basit işlevi vardır; pazarlama ve yeniliktir. Van ilinde hayvancılıkla uğraşan vizyoner çiftçilerimiz de bu yaklaşımla 1988 yılından günümüze yani 30 yıl aradan sonra ilk defa yurt dışına erkek toklu koyun ihracatı gerçekleştirmiştir. Mayıs 2019 tarihinden itibaren Van’dan Katar’a küçükbaş besilik ve kasaplık canlı erkek koyun ihracatının gerçekleştirilmesi, ilimizde hayvancılığın gelişmesi açısından bir umut olmuştur” dedi.



“En büyük zenginliğimiz olan hayvancılığı bitme noktasına getirmişti”

Van’ın Türkiye üretiminin yüzde 8’ini oluşturan koyun varlığında birinci sırada olduğunu dile getiren Arvas, “Bunun yanında mera varlığında (Türkiye toplam mera varlığının yüzde 10), korunga üretiminde (Türkiye üretiminin yüzde 27’si) ve yonca üretiminde (Türkiye üretiminin yüzde 14,1’i) yine ülke sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Tarım ve hayvancılığın halen önemli bir geçim kaynağı olduğu ilimizde, toplam kayıtlı çiftçi sayımız 33 bin 393’tür. Toplam tarım alanı 16 milyon 922 bin 291 dekar olan (Yüzölçümün yüzde 79,2’si) Van’da, işlenen tarım alanı 3 milyon 711 bin 801 dekardır. Van’da kişi başına düşen tarımsal üretim 3 bin 166 TL’dir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde yaşamın bir parçası olan hayvancılık, başta terör olmak üzere başka diğer sosyoekonomik nedenlerle geri plana itildi veya vazgeçildi. Terörizm öncesi köylülerimizin yayla ve meralarını kullandığı 70’li yıllarda sadece Van’ın 7 milyon 500 bin hayvan varlığı olduğu bilinmektedir. Daha sonra gelişen olaylar, mera ve yayla yasakları, vatandaşlarımızın can korkusu ile artan kaygıları ve başlayan göçler, en büyük zenginliğimiz olan hayvancılığı bitme noktasına getirmişti. Ancak AK Parti hükümetleri döneminde sağlanan teşvikler ve yapılan desteklemeler, hayvancılık sektörünün toparlanmasına yardımcı olmuştur. Bugün 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Van ülke sıralamasında halen ilk sıradaki yerini korumaktadır. Geleneksel yöntemlerin ve pazarlama ağının değiştiği bu dönemde, yeni kurulan süt merkezleri ile artık çiftçilerimizin sütleri kapılarından alınıyor. İşlenen sütler katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Tarım ve hayvancılık potansiyeli bakımından zengin olan bölgemizde daha iyisi için çiftçilerimiz sunulan destek ve imkânlardan azami ölçüde faydalanmalıdır. Bu sayede hayvancılık sektöründeki gücümüz işe, aşa ve ihracata dönüşür” ifadelerini kullandı.



“Katar’a ihracat yapmak için 6 firma ihracat izni aldı”

Van’da 2019 yılı içinde Katar’a ihracat yapmak için 6 firmanın ihracat izni aldığını kaydeden Abdulahat Arvas, “Söz konusu izinlerle birlikte 50 bin hayvanın ihracatının önü açılmıştır. Bu uzun aradan sonra bir ilktir, ama inşallah son olmayacaktır. Hayvancılık sektörünün gelişmesi yönünde her projeye gönüllü olarak katkı sunmaya ve destek olmaya hazırım. Hayvancılık konusunda Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Görentaş ve diğer arkadaşlarımız ile sürekli diyalog halindeyiz. Sahadan biliyoruz ki bu ihracatla çiftliklerdeki hayvan sayısı artmış, ağıl ve ahır yapımına yönelik hatırı sayılır bir yönelim olmuştur. Yüzde 50 hibe 111 adet her şeyi otomatik modern çiftlik projelerine olan rağbet, bunun da göstergelerinden biridir. Bu yönelim aynı zamanda insanlarımızın artık geleceklerini tarımda gördüklerinin de göstergesidir. Yeni yılda ve sonrasında ortaya konulan hedefler doğrultusunda canlı hayvan ihracatının, bölge hayvancılığımız açısından daha canlı ve verimli geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

