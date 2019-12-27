Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VanBahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı VanBahçesaray yolunun kapanmasına neden oldu. Van ve çevre illerde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı VanBahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtınadan dolayı çalışmalarına ara verirken, sürücülerin yola çıkmamalarını istediler.

VAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.