Tekne faciasıyla ilgili 2 kişi yakalandı

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Van Gölü'nde dün 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora olmuş ve 7 kişi hayatını kaybederken 64 kişi ise kurtarılmıştı. Cumhuriyet başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin sorguları devam ediyor.

VAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:16

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İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

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