Kadın astsubaylardan okul ziyareti

Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görev yapan kadın astsubaylar, okul ziyareti yaparak çocukları sevindirmeye devam ediyor.

Geleceğimizin teminatı olan çocukların korunmasına yönelik yürütülen “Ben Daha Çocuğum” projesi kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görev yapan kadın astsubaylar, okul ziyareti yapılarak çocuklar sevindirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Muradiye ilçesindeki Kemerköprü İlköğretim Okulunu ziyaret eden kadın astsubaylar, 87 öğrenciye çeşitli kırtasiye malzemesi ve giyecek dağıttı.

20192020 eğitim öğretim döneminde çocukların daha güvenli eğitim öğretim ortamlarında yetiştirilmeleri için jandarma olarak sorumluluk bölgelerinde bulunan okullar ve çevresinde gereken güvenlik tedbirlerini aldıklarını ifade eden yetkililer, her zaman çocukların yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladılar.

VAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

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