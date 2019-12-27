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Başkan Tanış’tan yılsonu değerlendirme toplantısı Başkan Tanış; “2020 Gürpınar için önemli bir yıl ...

İHA

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye personelleriyle 2019 yılında yapılan yatırım ve çalışmalarla 2020 yılı hedeflerinin ele alındığı 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Başkan Tanış’tan yılsonu değerlendirme toplantısı Başkan Tanış; “2020 Gürpınar için önemli bir yıl olacak” “'Ayağa Kalk Hoşap' projemiz bugüne kadar hiçbir siyasetçinin girişemeyeceği bir projedir” “12 milyonluk yatırımla 500 istihdamlı tekstil fabrikamızı kuracağız” “2020 ilçemiz için kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu bir yıl olacak”

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye personelleriyle 2019 yılında yapılan yatırım ve çalışmalarla 2020 yılı hedeflerinin ele alındığı 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Tanış, 9 aylık süre zarfında Gürpınar’da önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı. Kısa süre içerisinde gerek kurumsal işleyişin gerekse hizmetlerin halka aktarılması hususunda bir değişim ve dönüşüm başlattıklarını aktaran Başkan Tanış, ”Biz belediyecilik anlayışımızın merkezine insanı aldık. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla ekibimle birlikte ’ben’ değil ’biz’ diyerek, gece gündüz Gürpınar’a hizmet eden bir belediye anlayışı ortaya koyduk. Belediyecilik dışarıdan bakıldığında alt yapı ve üst yapı çalışmalarından ibaret sanılsa da aslında dünyanın en kutsal vazifelerindendir. İhtiyacın doğduğu her alanda belediye bu boşluğu doldurmakla görevlidir. Bizim çıkış ve hareket noktamız tevazu, samimiyet ve gayrettir. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Allah’ın izniyle böyle başladık ve bu şekilde 5 senemizi tamamlayacağız” dedi.
“2020 Gürpınar için önemli bir yıl olacak”
2019 yılında gösterilen performanstan dolayı tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Tanış, “2020 yılı Gürpınar için gerek fiziki yatırımların gerekse kültürel ve sosyal çalışmaların en üst seviyeye çıkacağı bir yıl olacak. Tüm projelerimiz hazır. Allah'ın izniyle bunları tek tek hayata geçireceğiz. “Ayağa Kalk Hoşap” projemiz bugüne kadar hiçbir siyasetçinin girişemeyeceği bir projedir. Biz tüm faktörleri göz önüne alarak bu işe giriştik ve altından kalkacak kadroya da sahibiz. Bu projede zoru başarmış olacağız. Bunun yanı sıra biliyoruz ki ilçemizde büyük bir istihdam sorunu var. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni istihdam alanları oluşturacağız. Bu kapsamda önümüzdeki yıl insanlarımıza yeni istihdam alanı oluşturmak için 12 milyonluk yatırımla 500 istihdamlı tekstil fabrikamızı kuracağız. Allah nasip ederse bunu başardıktan sonra ikinci etap çalışmalarına başlayarak 1000 istihdama ulaşmış olacağız. İlçemizde 1000 istihdamı sağlamak çok büyük bir başarıdır. Bu Gürpınar için bir şahlanış projesidir. Aynı zamanda 2020 ilçemiz için kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu bir yıl olacak. Bunlardan en önemlisi tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtıldığı bir ulusal sempozyum düzenleyeceğiz. Bu sempozyum ile ilçemizin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmış olacağız. Tüm bunlarla beraber ilçemizin ihtiyaç duyduğu gerekli yatırımları yapmak ve yeni projeler ortaya koymak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu
Başkan Tanış daha sonra tüm çalışanların yeni yılını tebrik ederek başarılar diledi.

VAN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:16
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  • İKİNDİ 14:38
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