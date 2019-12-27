Eski Tekel binası ‘Kültür Evi’ oluyor

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski Tekel binasının ‘Kültür Evi’ olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski Tekel binasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, “Değerli Vanlılar, sizlerle müjdeli bir haber daha paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır gündemimizde olan eski Tekel binası, Kültür Evi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Dr. Betül Sayan Kaya Hanımefendiye Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binası, uzun zamandan beri atıl durumda bulunuyordu.

VAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.