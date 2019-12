Bakan Albayrak: 12 aylık ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı Ekim ayının rakamlarına göre 12 aylık ihracatın 180 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2009 küresel krizinde Türkiye teğet geçmesine en hızlı toparlanmasına rağmen, 4 çeyrek üst üste küçüldü. Bir çeyrek de eksi 14,4 küçüldü. İhracatımız 2008'den 2009'a 132 milyar dolardan 102 milyar dolara, yüzde 30'a yakın düştü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak'tan sonra Van'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Van İş Dünyası Buluşmasına', Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, ilçe belediye başkanları, meslek odaları temsilcileri, yatırımcı bankaların genel müdürleri ve iş dünyasından insanlar katıldı. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Değişim başlıyor' adı altında bir sürece başladıklarını ve bu kapsamda 12'nci il olarak Van'ı ziyaret ettiğini belitti.

'2019 TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR YIL OLDU'

Van için elinden geleni yapacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Ekonomimizi yeni bildiğimiz bir üst lige çıkmasıyla alakalı adımlar atmak ve istiyoruz ki, herkesi dinleyelim, herkesle görüşelim, herkesle bir araya gelelim. Bu değişimi kaynağında anlatmak için il il geziyoruz. Bu ziyaretlerimiz asgari bir, iki ilde devam ediyor ve inşallah yılı Van'la kapatıyoruz. 2020'de çok daha iyi olacak. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bu ülkeye, bu devlete, bu topluma, bu millete güvenenler omuz omuza, dirsek teması kesmeden güçlü adımlarla yolumuza hedefe varmak için, son sürat koşmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 2019 yılı, tüm bu yaptığımız değerlendirmeler, gittiğimiz her yerde ben ifade ediyorum. Hem öz muhasebemiz açısından, hem de gelecek projeksiyonu açısından çok önemlidir. Geçtiğimiz süreçte özellikle dünya ekonomisinde tüm bunlar ele alındığında, 2019 yılının küresel ekonomide zayıf bir yıl olduğuna şahit olduk. Dünya yavaşlıyor, üretim de, tüketim de zayıflıyor. ABD, Çin başta olmak üzere arasındaki ticaret savaşları, ticaret gerilimleri, Avrupa ekonomisindeki zayıf görünü ile birlikte tüm bu noktada 2019 yılı küresel ekonomiyi çok ciddi etkiledi. 2020 yılına girerken belirsizliklerin bir çoğunun devam ettiği, edeceği bir yol olarak önümüzde. İşte dünya bu durumdayken ülke olarak geçtiğimiz son 1,5 yılda ekonomi anlamında hepinizin malumu, bir çok ülkenin direnç gösteremeyeceği, ayakta kalamayacağı şiddetli saldırıları göğüslemek zorunda kaldık. Türkiye ekonomisi ise yönelik, Türkiye'nin bu 1,5 yılda yaşadığı süreçlerle bir yılda üç seçimin olduğu bu dönemde, operasyonel olarak Türkiye ekonomisi Ağustos 2018'de başlayan, ülkemizin ekonomisini doğrudan tehdit ederek başlayan tüm bu süreç, 2019 yılında daha da şiddetlenerek farklı tehditler, farklı kur saldırıları ve piyasalarımızı tüm bu korkutma girişimleriyle farklı bir boyuta ulaşıldı."

'ACI ÖLDÜRMÜYORSA GÜÇLENDİRİYOR, GÜÇLENEREK ÇIKTIK'

Türkiye'nin tüm zorlukların üstünden geldiğini vurgulayan Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elhamdulillah biz ilk günden itibaren bu bu saldırılara karşı mücadelemizi etkin bir şekilde kararlılıkla vurguladık. Finansal sağlığın, ardı arkası kesilmeyen tüm bu yaptırım tehditleri, yaptırımlar tüm bunların arasında devletimizin inancı ve feraseti, iş dünyamızın desteğiyle bir çok şeyin üstesinden gelmeyi muvaffak olduk. Hazırladığımız etkin önlemler ve bunların yanında ekonomik kurumlarımızın yüksek derecede koordinasyon kapasitesiyle ülkemizin her bir ferdinin şahit olduğu bu çetin süreçten çıkmayı başardık. Her zaman bunu diyorum. 'Eğer acı öldürmüyorsa, güçlendiriyor'. Elhamdulillah, daha da güçlenerek çıktık. Bizlerin İMF'ye ihtiyacımız yok. Valla biz anlaşmadık, Arjantin anlaştı. Yüzde 350'ye yakın devalüasyon oldu Arjantin´de, 1,5 yıl geçti, bırakın İMF ile anlaşmayı ekonomik olarak tüm bu saldırılara rağmen, bir kuruş dahi almadan şükürler olsun bu süreci daha güçlü göstergelerle ve pozitif büyümeyle kapatıyoruz. Malumunuz Barış Pınarı Harekatı döneminde yaşanan iklim ve o süreçteki tweetler, tehditler, yaptırımlar. Bunların da ekonomimize piyasalarda şahit oldunuz. Yılı kapatırken şunu söylüyorum. Türkiye'nin potansiyeline yananlar, gücüne inananlar ve güvenenler bir kez daha kazandı. Önümüzdeki dönemde de bu ülkenin geleceğine inanan ve güvenenlerin kazanmaya devam edeceği, karalama kampanyaları, operasyonlar, süreçler tüm bu olanları bu makus talihi kaybetmeye mahkum olacaklar."

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mevsimsel düzeltilmiş son verilere göre Türkiye ekonomisinin son üç çeyrektir büyümeye devam ettiğini söyleyen Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 için yüzde 5 büyümenin ifade ettiğini aktardı. Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin baz büyümesi yüzde 5'tir. 2020 itibarıyla bu. Yatırımlar canlanmaya devam ediyor. Reel kesim güven endeksi Aralık'ta biliyorsunuz yine 1.6 puanlık artışla 103.6 seviyesine geldi. Aralık ayında sektörel güvenlik sır tüm bu manada ekonomiye olan güvenin, sektörel bazda da teker teker artmaya devam ettiğini gösteriyor. Aralık ayında hizmet sektörü güven endeksi 93,2, perakende ticaret güven endeksi 102,6. Son iki yılın en iyi rakamlarına doğru gidiyoruz. Tüm bu saldırılara, küresel piyasada belirsizliklere, çevremizdeki istikrarsızlık, çatışma ve terörle Türkiye fiili olarak bir savaşta, tüm bunlara rağmen, gerçekleştirdiğimiz sınır ötesindeki operasyonlar, son bir yıldaki 3 seçime rağmen yılı şükürler olsun son bir kaç aylık süreçte toparlanmayla birlikte Allah'ın izniyle birçok kişi ve kurumu da hayal kırıklığına uğratarak inşallah daha ümitli, umutlu ve iyi bir şekilde kapatıyoruz. 2010 ve sonrasındaki süreç üzerinde çok daha başka bir noktada Türkiye. Çok daha başka bir yere gidiyor. Bir değişim süreci var. Siyasi, ekonomik, güvenlik, bölge istikrarı olarak çok daha başka bir döneme gidiyor."

'YILI, ENFLASYONU YÜZDE 12'NİN ALTINDA KAPATACAĞIZ'

Özellikle ihracat ve turizm sürecinde sergilenen performansın katkısının da çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Albayrak şunları söyledi:

2019 yılı başında Türkiye ekonomisinin küçüleceği ile ilgili birçok yorumları hatırlayın. Uluslararası ne kadar kurum varsa, hepsi eksi 5, eksi 4, eksi 3 küçülecek derken bugün hepiniz görüyorsunuz, uluslararası ülkeler hepsi görüşlerini değiştirip, Türkiye'nin büyüme trendine 2020 yılında en az yüzde 5 büyüyeceği ile ilgili süreçle alakalı olumlu görüş noktalarında her biri görüşlerini değiştirmeye başladılar. Özellikle ihracat ve turizm anlamında sergilediğimiz güçlü performansın katkısı da çok ama çok önemli. Uyguladığımız ürün ve pazar çeşidinin yanı sıra, katma değerli, ihracata yönelik verdiğimiz teşviklerle bu süreçte gerçekten önemli katkılar oldu. Atılan adımlar neticesinde 2019 yılı Ekim ayında YTS'ye göre 12 aylık ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı. 2009 küresel krizinde, Türkiye teğet geçmesine en hızlı toparlanmasına rağmen, 4 çeyrek üst üste küçüldü. Bir çeyrek de eksi 14,4 küçüldü. İhracatımız 2008'den 2009'a 132 milyar dolardan 102 milyar dolara, yüzde 30'a yakın düştü. Tüm bu süreçlerde Türkiye yıllık 2009'daki eksi 5'deki küçülmeye, Allah´ın izniyle 0.5 ve 1'e yakın büyümeyle kapatıyor. Birileri 10 sene önce bu kamu bankaları kapatılsın diye şov yapıyorlardı. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O dedi ki 'bu bankalar olacak. Bakın bu kamu bankaları o gün özelleşmiş olsaydı bugün işimiz çok daha zor olacaktı. Sadece son enflasyon mücadele noktasında, kurtulamaz denilen enflasyon yüzde 12'nin altında inşallah yılı kapatacağız. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 30 ve 40 oranında faizler vardı. Bugün bu faizler yüzde 9,5 ile 11 bandına kamu bankalarımız inmeye başladı. Sadece Haziran ayından bu yana 6 ayda yüzde 25'lerden yüzde 9'lara geldik."

'TÜRKİYE OLARAK DİMDİK AYAKTAYIZ'

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Albayrak, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Bölgemizde 17 yıldır çatışma bitmiyor. Suriye, Irak'ın durumunu görüyorsunuz. 20 yıl önce Suriye ve Irak ne noktadaydı, şimdi ne noktada. Türkiye 6 yıldır fiili bir savaşta. Birilerinin hayalleri almıyor. Herkes şimdi mesaj atıyor. Sayın Bakanım önceden sipariş verelim arabalar için. Tüm terör saldırılarına rağmen biz birlik ve beraberlik içerisinde bu güçlü duruşumuza kast ettilerse de Türkiye olarak dimdik ayaktayız" dedi.

Bakan Albayrak, daha sonra basına kapalı olarak iş dünyası temsilcileri ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Albayrak, AK Parti Van İl Başkanlığı'nı, daha sonra da esnafı ziyaret etti. Ziyarette bulunduğu esnafla aynı masada oturup fırından aldığı çörekle çay içen Bakan Albayrak, esnafın sorunlarını dinledi.



VAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.