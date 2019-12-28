Van, Hakkari ve Bitlis'te kar mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar mesaisi

DHA

VAN, Hakkari ve Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok yerleşim yerinin yolunun kardan kapandığı bölgede, ekipler ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, Hakkari merkez ve ilçelerinde Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis ve Hakkari genelinde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda hem karayolları, hem de belediyeye ait karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kar nedeniyle yolda kalan bazı vatandaşlar da araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Taziye için mezraya giden bazı vatandaşlar, herhangi bir kazanın yaşanmaması için tedbir aldıklarını belirterek, "Biz taziye için köye gidiyoruz. Fakat yolda kar olması nedeniyle aracımız gitmekte zorlandı. Biz de her ihtimali göz önüne alarak aracımıza zincir takıyoruz. Tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.
Karın cefasını çekenler kadar sefasını sürenler de vardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını doyasıya çıkardı.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Van ve Hakkari'de Cumartesi akşama kadar, Bitlis'te ise hafta boyunca aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

VAN

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da ev yangını
YEREL HABERLER Van'da ev yangını
Bakan Albayrak: 12 aylık ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: 12 aylık ihracatımız 180 milyar ...
Bakan Albayrak Van’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Birilerinin hayalleri almıyor. Herkes şimdi mesaj atıyor. ‘Bakanım önceden sipariş verelim’ arabalar için” “Türkiye inandığı zaman neleri yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak Van’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat ...
Eski Tekel binası ‘Kültür Evi’ oluyor
YEREL HABERLER Eski Tekel binası ‘Kültür Evi’ oluyor
Başkan Tanış’tan yılsonu değerlendirme toplantısı Başkan Tanış; “2020 Gürpınar için önemli bir yıl olacak” “'Ayağa Kalk Hoşap' projemiz bugüne kadar hiçbir siyasetçinin girişemeyeceği bir projedir” “12 milyonluk yatırımla 500 istihdamlı tekstil fabrikamızı kuracağız” “2020 ilçemiz için kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu bir yıl olacak”
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan yılsonu değerlendirme ...
Kadın astsubaylardan okul ziyareti
YEREL HABERLER Kadın astsubaylardan okul ziyareti
İpekyolu Kevenli ADEM kursiyerleri tarihi Van evlerini ve Van müzesini gezdi
YEREL HABERLER İpekyolu Kevenli ADEM kursiyerleri tarihi Van ...
Vali Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi YYÜ’de toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi ...
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanları için barınak
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanları için barınak
Van SDİ, İdlib’te devam eden olayları kınadı
YEREL HABERLER Van SDİ, İdlib’te devam eden olayları kınadı
ABD yerine Van'ı tercih eden Prof. Dr. Zahmakıran'dan büyük başarı
YEREL HABERLER ABD yerine Van'ı tercih eden Prof. Dr. Zahmakıran'dan ...
Tekne faciasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekne faciasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
Polis eşlerinden üniversite öğrencileri yararına etkinlik
YEREL HABERLER Polis eşlerinden üniversite öğrencileri yararına ...
Van’da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Van’da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı
Van’da “Çocuklar Kitapla Buluşuyor” kampanyası
YEREL HABERLER Van’da “Çocuklar Kitapla Buluşuyor” kampanyası
Van'da meydana gelen 4 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Van'da meydana gelen 4 ayrı yangına itfaiye ekipleri ...
Van DKMP’den Akköprü İlkokulunda ziyaret
YEREL HABERLER Van DKMP’den Akköprü İlkokulunda ziyaret
Van’da kış ortasında yol çalışması
YEREL HABERLER Van’da kış ortasında yol çalışması
Van'da hurda malzemeler tarım aletlerine dönüşüyor Vanlı 3 kardeş, dededen kalma mesleklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van'da hurda malzemeler tarım aletlerine ...
Erciş'te öğretmenler korosundan muhteşem konser
YEREL HABERLER Erciş'te öğretmenler korosundan muhteşem konser
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
Van, Bitlis Ve Muş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Van, Bitlis Ve Muş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları ...
Okullarda ‘gıda güvenilirliği’ eğitimi
YEREL HABERLER Okullarda ‘gıda güvenilirliği’ eğitimi
Başkan Sabırlı’dan ‘Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan ‘Mehmet Akif Ersoy’un ölüm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X