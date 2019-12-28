Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı

VAN, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 456 mahalle, köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis'te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari'de 50 santimetre, Bitlis'te ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle Van'da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari'de 56 köy169 mezra, Bitlis'te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte VanGürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.

Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

VAN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

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