Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, derede yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki derede, kanadından yaralı halde kulaklı orman baykuşu gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı baykuşa ulaşmaya çalıştı. Yaralı olduğu için saldırgan olan baykuş, dereden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Ekipler, yaralı baykuşu Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan baykuşun durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.





VAN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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