Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor

Van Başkale Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı 14 araç ve 25 personelle mücadele veriyor.

Başkale’de dünden bu yana devam eden kar yağışından ötürü Başkale Belediye Başkan Vekili Kaymakam Asım Solak’ın talimatları doğrultusunda Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların mağdur olmaması için ana arterler, mahalle yolları, araçlarının güzergâhları, hastane ve okul önleri ile ara sokaklarda temizlik ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kent merkezindeki kaldırımlar temizlenirken, oluşturulan toplama ekibi de biriken karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkartıyor.

VAN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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