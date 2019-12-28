Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Yönetim Kurulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri çeşitli programa katılmak üzere Van’a geldi. Van YYÜ Rektörlüğü Senato salonunda bir araya gelen kurul, 9 maddelik gündem toplantısını görüştü. Toplantıda bir konuşma yapan IUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, genellikle 29 ülkeden üye kabul ettiklerini ancak düzenledikleri bir strateji yönetim kuruluyla değişiklik yaptıklarını belirtti. Kurucu Başkan Azizoğlu, “Konseyimizin temel amacı; Türkiye’yi akademik merkez haline getirmektir. Son yıllarda Türkiye’nin akademik, diplomatik ve ekonomik anlamada yükselişini kurum olarak Türkiye’i akademik merkez haline getirme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bugünkü toplantılarında 9 gündem maddesi olduğunu anımsatan IUC Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise, “Bu gündem maddelerinde özellikle IUC’nin 20202023 stratejik planın görüşülmesi, Muş Malazgirt’te yapacağımız sempozyumda organizasyon ve temalarının belirlenmesi, IUC’ye başvuracak öğrencilerin burs yönergesi hazırlanması gibi konular görüşülecek” diye konuştu.

VAN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.