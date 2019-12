Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) imzalanan protokolle resmen Uluslararası Üniversiteler Konseyi oldu.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Yönetim Kurulu toplantısı için Van’a gelen IUC Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, IUC Yönetim Kurulu Başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Hasan Aslan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı ve IUC Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Çevik, IUC Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, IUC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, IUC Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmud Doğru, IUC Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Prof. Dr. İrfan Aslan, IUC Yönetim Kurulu Üyesi ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, toplantı öncesi Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile birlikte Van kahvaltısında bir araya geldiler.

Kahvaltı sonrası Van ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan IUC Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, Van’daki yönetim kurulu toplantısını düzenlemelerinin önemli bir değer teşkil eden yönetim kurlu üyesi Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi’nin vesileyisle ve Vanlı olması hassasiyetiyle kendisine teşekkür etti. 26 Ekim’de genel kurul yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Azizoğlu, “Akademik, bilim, yönetim ve danışma kuruluna 100’ün üzerine rektör seçimleri, atamaları yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, dada kendi üniversitesinde yönetim kurulu toplantısını yapmadan yönetim kurlu üyesi Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi’nin ricasını kırmayıp Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin ev sahipliğinde bu toplantıyı burada gerçekleştirmiş oluyoruz. 2010 yılında kurduğumuz Uluslararası Üniversiteler Konseyi kurucu başkanı olarak 7 kişi kurduğumuz bu kurumun, bugün İslam dünyasının ve Türki Cumhuriyetleri’nin en büyük uluslararası akademik kuruluşu olmasından doğrusu büyük gurur duyuyorum. Bizlerin temel hedefleri, temel amaçlarında biri de uluslararasılaşırken toplum, devlet, birey, üniversite ulusal değerlerimizi, kavramlarımızı, değerlerimizi ve inançlarımızı koruyarak yükseköğretimde de bunu mutlaka tesis etmeye çalışıyoruz. Akademik boyutu dışında sosyolojik yada toplumsal siyesi, inanç, kavram, değer, kültür, milli değerleri de olan bir kurumuz anı zamanda. Batı toplumlarımın seviyesine üniversitelerimiz gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ancak Batılılaşırken asimile olmadan Batılılaşmak, entegre sağlamak. Türklerin, Arapların, Kürtlerin acemlerin, bizlerin kendilerimize hassas ulusal değerlerimiz ve kültürlerimiz vardır. Ama aynı zamanda inançlarımız vardır ve bu inançlar ortak paydamızdır. Yükseköğretimde bunu da tahsis etmeye çalışıyoruz. Diğer uluslararası üniversitelerin yükseköğretimle ilgili geniş kapsamlı anlatımını yönetim kurulu başkanımız, başkan vekilimiz, genel koordinatörümüz arkadaşlarımız anlatacak. Ben size biraz İhlas tarafını anlattım. Van doğu için hem de Türkiye için de çok değerli bir kent. Eskiden Van, Erzurum ve Gaziantep ticarette, kültürde Türkiye’nin lokomotifi idi. Umarım sosyolojik yapının hızla değişiminde üniversitemizin de katkıları ile gelişim de sağlarız. Bu vesile bize ev sahipliği yapan YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ile bu toplantının ısrarla burada yapılmasını sağlayan yönetim kurlu üyemiz Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi’ye teşekkür ediyorum.



“Şu an Dünya sıralamasına bin 700’üncu sıradayız, hedefimiz ilk bine girmek”

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Yönetim Kurulu toplantısını Van’da yaptıkları için yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Dün üniversitemizde yönetim kurlu üyelerimizle birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in de katılımıyla bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Hocalarımız sorucevap şeklinde Uluslararası Üniversiteler Konseyi ile ne tür işbirlikleri yapabiliriz tarzında fikir alış verişinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konseyin yurtdışı çalışmalarına da, yurtdışı etkinliklerini de üniversitemiz olarak katılacağız. Kendilerinden destek isteyeceğiz. Kurucu başkanımızın da dediği gibi bizim için şuan en önemlisi üniversitemizin uluslarasılaşmadır. Biz Van YYÜ için bir dünya üniversitesi olsun diyoruz. Tabi ki bu kolay bir şey değil. Şu an Dünya sıralamasına bin 700’üncu sıradayız. Hedefimiz ilk bine girmek. Bu aslında çok zor değil. Biraz akademik kalitemizi araştırma kapasitemizi artırırsak yeni aldığımız genç akademisyenleri de yayın yapabilme potansiyelini, proje üretebilme, patent yapabilme potansiyelini ararsak bunu ben 34 yıl içerisinde gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum” dedi.



“Dünyada yaklaşık 150 milyar dolarlık bir bütçe var ve yaklaşık 200 milyon öğrenci var"

Yaklaşık bin civarında yabancı öğrencilerinin olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Şevli, “Dünyada yaklaşık 150 milyar dolarlık bir bütçe var ve yaklaşık 200 milyon öğrenci var. 200 milyon civarında yurtdışında kendi ülkesi dışında okuyan öğrenci var. Türkiye’de şuan bu rakam 140 bin civarında. Cumhurbaşkanımızın da sürekli vurguladığı ve YÖK Başkanımızın da bununla ilgili çok ciddi mevzuat düzenlemeleri getirdi. 2023 yılında Türkiye’nin hedefi 350 bin uluslararası öğrenciye sahip olmak. Son 56 yıla baktığınız zaman ciddi bir yükseliş trendi var. Biz bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Van YYÜ’de bizim hedefimizi artırmak, uluslararası öğrenci sayımız artırmak bunla ilgili çok değerli başkanımızdan ve yönetim kurlu üyelerimizden destek istiyoruz. Uluslararası öğrenci sayımız artırma noktasında desteklerini bekliyoruz. Büyük bir bütçe var Dünya’da. Ama Türkiye bundan çok az istifade ediyor. Bu eğitim ihracı dediğimiz bu olayı gerçekleştirebilirsek bir öğrencinin ortalama yılda 40 bin dolar bıraktığını düşünürseniz bu çok ciddi bir rakam. Ülke ekonomisine de ciddi bir katkı olur. Bu anlamda Van üniversitemiz uluslararasılaşma ve başkanımızın dediği gibi küreselleşme noktasında yol alacaktır” dedi.



“Van’da ikinci üniversite kurulacaksa biz bunun alt yapısını Doğu Anadolu Teknik Üniversitesi olarak kurmak istiyoruz”

Mühendislik fakültesini güçlendirmek istediklerini söyleyen Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli,, “Ben daha önce strateji toplantısında da söyledim. Biz şuanda stratejik planımızı bir yıl öne çektik. Yeni stratejik planımızı bu 34 ay içerisinde hazırlamış olacağız. Van YYÜ’nün, çoğu ilde açıldı. Erzurum’da ikinci üniversite açıldı. Sivas’ta, Eskişehir’de, Trabzon’da. Van’da da ileriki dönemde ikinci üniversite kurulacaksa biz bunun alt yapısını Doğu Anadolu Teknik Üniversitesi olarak kurmak istiyoruz ve bu anlamda mühendislik fakültemizi, teknik fakültelerimizi teknik anlamda mühendislik fen alanındaki fakültelerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu konuda da hakikaten Gebze Teknik Üniversitesi daha önce biliyorsunuz Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kuruldu. Çok güçlü bir üniversite. Rektörümüzden de bu konuda desteklerini alacağız inşallah” dedi.



IUC Yönetim Kurulu Başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, “Uluslararası Üniversiteler Konseyinin bu gün yapacağı yönetim kurlunda özellikle uluslararasılaşma adımlarımızı daha nasıl hızlı atabiliriz. Türkiye’deki üniversitelerimizi bu uluslararasılaşma konusunda nasıl teşvik edebiliriz. Bununla ilgili kararlar alacağız inşallah. Bunu yapmanın iradesini göstereceğiz. Yönetim kurulu üyelerimiz bu konuda oldukça deneyimli ve tecrübeli. Üniversitelerimize özellikle yönetim kuruluna bağlı olan üniversitelerin diğer üniversitelerimize ellerinden gelen yardımı uluslararasılaşma konusundaki yardımlarını esirgemeyeceklerdir” dedi.



“Bütün isteğimiz İslam ülkelerindeki üniversitelerin batı üniversitelerinden geri kalmışlığını bir an önce ortandan kaldırmak”

Son olarak konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı ve IUC Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Çevik, Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin yönetim kurlu toplantısını Van’da yaparak konsey olarak Van’a değer verdiklerini söyledi. Konseyin misyonu ve vizyonu için birkaç cümle söylemek istediğini ifade eden Prof. Dr. Uğur Çevik, “Uluslararası Üniversiteler Konseyi kurulduğu günden itibaren kurucu başkanımız Orhan bey başta olmak üzere daime İslam dünyasının kaybettiği bilimdeki ivmeyi tekrar kazanabilmek için batılılaşmadan daha önce, batılılardan çok daha önce medeniyetini zirveye çıkarmış rasathaneleri ile gözlemevleri ile matematikteki, fizikteki buluşları ile çok öne çıkmış İslam dünyasını tekrar o parlak çağları geri dönmesi için elinde gelen gayreti gösterin bir kurumdur. Bunun için 10 yıl önce yola çıktığımızda bütün derdimiz, bütün isteğimiz İslam ülkelerindeki üniversitelerin batı üniversitelerinden geri kalmışlığını bir an önce ortandan kaldırmak ve yine İslam medeniyetinin o eski parlak günlerine geri döndürmektir. Bunun için üyemiz olan 150 üniversite ve ilişkimiz olan yaklaşık 500 üniversite ile yönetim kurlu başkanımız Hasan Aslan’ın da başkanlığında birçok proje yürütüyoruz. Bu projelerin en önemlilerinde bir tanesi hareketlilik. Hem öğrenci hareketliliği hem de öğretim üyesi hareketliliği. Bunun yanında da birçok projeyle bizim üyemiz olan yada üyemiz olmayan tüm üniversiteler, tüm İslam dünyası üniversitelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için başta yönetim kurulu başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri hem yerel de, hem ulusalda hem de uluslararasında fedakarlık göstererek kongreler, konferanslar ver çalıştaylar düzenleyerek ülkemiziz liderliğinde, Türkiye’nin liderliğinde burada en büyük katkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bize gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi hem 2023 yılına taşırken hem de İslam ümmetinin, İslam dünyasının tekrar o eski parlak günlerine gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından IUC Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, Van YYÜ rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile birlikte imzaladıkları protokolle Van YYÜ resmen IUC üyesi oldu.

