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Van’da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İHA

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 216 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 216 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 63, Başkale’de 65, Çaldıran 5, Çatak’ta 32, Erciş 3, Gürpınar 31, ve Muradiye ilçesinde ise 17 olmak üzere toplam 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:16
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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