Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını

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Van'ın Muradiye ilçesinde odunluk ve tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Muradiye ilçesi Görecek Mahallesi'nde meydana geldi. Odunluk ve tandır evinde yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

VAN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

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