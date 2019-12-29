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Van’da geleneksel oturma gecesi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 'Van Oturma Gecesi'nin ikincisi yapıldı.

Van’da geleneksel oturma gecesi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 'Van Oturma Gecesi'nin ikincisi yapıldı.
Kentin önemli kültürel geleneklerinden biri olan oturma gecelerini yeniden canlandırmak için düzenlenen ‘Geleneksel Oturma Geceleri’, Van protokolüne unutulmaz bir gece yaşattı. Son olarak Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonunda Yüzüncü Yıl Üniversitesinde düzenlenen oturma gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Alışılmış resmi programlar dışında sıcak ve samimi bir ortamda geçen gecenin başında Prof. Dr. Tuncay Ödün tarafından Sarıkamış harekatında yaşananlar ve detayları anlatıldı.
Katılımcılara Van’ın yöresel yiyecekleri ile birlikte çiğköfte ve ayran ikram edilen etkinlik, Van Sesi Oturma Gecesi Grubunun Van türküleri ile devam etti.
Vanlı ses sanatçıları Hüsamettin Bucak ve Serkan Kaya’nın seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe şarkılarla halay çeken katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.
Etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, akademisyenler, şairler ve yazarlar katıldı.

VAN

29 Aralık 2019 Pazar

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