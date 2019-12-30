Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması

VAN'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan İran sınırındaki Tendürek Dağı'nın 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde görevli jandarma komando birlikleri, eksi 35 derece soğukta vatan savunması yapıyor. Tendürek'ten püsküren lavların oluşturduğu siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor izlendiği bölgede, son teknoloji silahlar ve termal kameralarla donatılan komandolar, teröristlere nefes aldırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yurt dışında 'Pençe', yurt içinde 'Kıran' ile PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda hakim tepelere 7 üs bölgesi kuruldu. Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor.

EKSİ 35 DERECE SOĞUKTA VATAN NÖBETİ

VAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:24

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