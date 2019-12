Edremit Belediyesi ‘Akademisyenler Danışma Kurulu’nu Oluşturdu Bölgede bir ilk olan belediye ve üniversite birliği hayata geçti

Van’ın Edremit Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliğiyle akademisyenlerin içerisinde yer aldığı danışma kurulunu oluşturdu.

Edremit’in geleceğini dönüştürmek ve vatandaşın karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla geçtiğimiz aylarda ‘Gençlik Kurulu’nu oluşturan Edremit Belediyesi, bu kez de akademisyenlerle oluşturduğu ‘Danışma Kurulu’nda bir araya geldi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, Prof. Dr. Mehmet Bingöl, Doç. Dr. Ahmet Yayla, Doç. Dr. Suvat Parin ve Prof. Dr. Ramazan Esen’in katılım gösterdiği toplantı, Edremit Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirildi. Edremit özelinde nelerin yapılacağının konuşulduğu toplantıda önemli kararlar alınırken, bunların hayata geçirilmesi noktasında stratejiler belirlendi.



Bölgede ilk defa belediye ve üniversite birliği hayata geçti

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa bir belediye ile üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu danışma kurulu ilk toplantısını yaparken, önemli başlıklar ortaya çıktı. Toplantıda Edremit’e ve Van’a yön verecek olan sportif, kültürel ve turizm alanında önemli öneriler sunulurken, bunların hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Van Gölü başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, mahallelerde kreşlerin açılması, imar ve şehirciliğin önemi, çarpık kentleşme, köy konseptleri, bahçe hayatı, vatandaşların sosyal hayata dahil edilmeleri, yeni Edremit’in iyi planlanması, kimliği, muhtarlarla aktif ilişkiler, benim şehrim benim mahallem kültürünün oluşturulması, sosyal belediyecilik kapsamında çalışmaların arttırılması, üniversite ile birlikte karar alma iradesi, tüm çalışmaların halka danışılması, Van Gölü Belediyeler Birliğinin kurulması, Van Gölü sempozyumunun düzenlenmesi, turizm adına uygulama otelinin Edremit’e taşınması, madde bağımlılığına yönelik çalışmaların yapılması, sağlık, tarım, dilencilik, trafik, hava kirliliği, Edremit kampüs hafif raylı sistem, işsizlik, aile içi eğitimler, meslek edindirme kursları, ev ziyaretleri, yaşlı bakım evleri, Edremit’in tarihi yapıları, taş yapılar, kıyı koruma kanunu, eski Edremit ve yeni Edremit albümü kent hatırası, Tatvan’da biten Van Gölü Ekspres’inin feribotla buraya taşınması, alternatif çarşıların kurulması ve su sporları şenliklerinin aralıksız devam etmesi gibi daha birçok konu üzerinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.



“Herkesi kucaklayan bir yapı oluşturduk”

Yapılan toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit’in daha iyi noktalara taşınması noktasında akademisyenleri dinleyerek rotalarını çizeceklerini belirtti. Hocaların belirlediği rotada yollarına devam ederek Edremit’i geleceğe taşımak için çalışacaklarını anlatan Başkan Say, “Diyecek sözü, anlatacak öyküsü, yol gösteren, uyarısı ve ayakları yere basan projesi olan ve ‘Bizi de dinler misiniz?' diyen herkesi dinliyoruz. Herkesi kucaklayan bir yapı oluşturduk” dedi.

Ortak yaşam kültürünü geliştirmenin, sorgulanabilir, hesap verebilir bir anlayışın yansıması şeklinde yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Say, 5 Yıllık Stratejik Planı hazırlarken de birçok kesimin görüşünü aldıklarını hatırlatarak, “Gelin ‘Ortak Aklı' söz olmaktan çıkartıp hayata geçirelim; birlikte yönetelim, birlikte düşünelim; Edremit bizim. İlçemizin dönüştürülmesinde çağrımıza sessiz kalmayarak, destek sunan başta YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Edremit’e yön vermek anlamında bizlere sunacakları projelerle çalışmalarla inanıyorum ki güzel çalışmalara imza atacağız” ifadelerini kullandı.



“Edremit, Van’ın dışarıya dönük yüzü”

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, olumlu imajı olan tek ilçenin Edremit olduğunu belirterek, Van’ın dışarıya dönük yüzü olduğunu belirtti. Bu yüzden Edremit özeline inmenin asıl Van’ın özeline inildiğinin göstergesi olduğunu anlattı. Bugün kurulan kurulun önemli bir o kadar da anlamlı olduğunu anlatan Prof. Dr. Şevli, İsmail Say’ın Edremit ve Van için büyük bir şans olduğunu belirtti. Şevli, “Üniversite ve belediye işbirliğinde akademisyen hocalarımızın da katkılarıyla çok güzel projelerin çıkacağına inanıyorum. Bunun da ilçemize ve ilimize adapte edilerek yön vereceğini ve yaşanabilir bir şehir kimliği oluşturacağına inanıyorum. Ben şahsım ve kentim adına bu güzel oluşumdan dolayı Başkan Say’a; Van adına, Edremit adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Toplantı, sunulan önerilerin stratejilerinin belirlenerek, bir sonraki toplantıda hayata geçirilmeye başlanması konusunda kararların verilmesiyle sona erdi.

VAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.