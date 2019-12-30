Van'da 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

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VAN'da, 1 ay içerisinde kent merkezi ve ilçelerine düzenlenen 23 operasyonda, 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralarla ilgili 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde son bir ayda kaçakçılara yönelik 23 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 189 bin 860 paket üzerinde bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilirken, 28 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.



VAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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