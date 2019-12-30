Van'da aç kalan tilki mahalleye indi

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Van’ın İpekyolu ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler mahalleye iniyor.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Erek Dağı'nın eteğinde yer alan Kevenli Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu. Kar nedeniyle yiyecek bulamayan aç tilkiler ise gündüz vakti mahalleye indi. Kevenli Mahallesi’nde görüntülenen tilki, insanlardan korkmadan gündüz vakti adeta cirit atıyor.

Kışın yiyecek bulamayan tilkilerin mahalleye indiğini ifade eden Yunus Kuşan isimli vatandaş, tilkilerin insanlardan korkmadığını söyledi. Mahalleye inen tilkilerin tavukları telef ettiğini dile getiren Kuşan, tilkilerin daha önceleri gece geldiğini ancak son zamanlarda gündüz vakti de geldiğini belirtti.

VAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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