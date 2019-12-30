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Tuşba Belediyesi, kar mesaisini başarıyla tamamladı

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekibi, etkili olan kar yağışının ardından hafta sonu aralıksız çalışarak okul ve servis yollarını tekrar ulaşıma açtı.

Tuşba Belediyesi, kar mesaisini başarıyla tamamladı

Van’ın Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekibi, etkili olan kar yağışının ardından hafta sonu aralıksız çalışarak okul ve servis yollarını tekrar ulaşıma açtı.
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi, ilçe genelinde kapanan yollarla okul ve halkın ortak kullanım alanları olan cami ve taziye evlerinin bahçelerindeki kar temizleme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla kar yağışının etkisini kaybettiği cumartesi sabah saatlerinden itibaren başladığı ve hafta sonu buyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal kesimde bulunan ve yolları kapanan 34 mahalle merkezinde karla mücadele çalışmasını mesai saatleri başlamadan tamamladı. Tüm mahalle ve servis yollarını tekrar ulaşıma açan ekipler, ayrıca okul bahçeleriyle halkın ortak kullanım alanları olan cami ve taziye evlerinin bahçelerini de kardan temizledi.
Ekiplerin, ayrıca gece boyunca yaşanan don olayına karşı merkez mahallelerinde tuzlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Salih Akman, hafta sonu 15 şoför ve 15 operatör olmak üzere 30 personel ve 9 adet kamyon, 5 adet greyder, 5 adet kazıcı ve yükleyici, 2 adet loder ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere 22 adet araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların yaşam standartlarını bozmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için Tuşba Belediyesi karla mücadele ekibinin cumartesi ve pazar günleri görevinin başında olduğunu söyleyen Başkan Akman, gece ve gündüz olmak üzere yeterli sayıda nöbetçi ekiplerin görev yaptığını da ifade etti. Başkan Akman, “Çocuklarımız bugün evlerinden çıkarken kardan temizlenen yollarda yürüyerek okullarına ulaştılar. Yani sabah evinden çıkarak işine giden vatandaşlarımız gibi çocuklarımızda hiçbir kar engeline takılmadan okullarına ulaştılar. Hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

VAN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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