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Acil servislerde hasta yoğunluğu

İHA

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, acil sağlık müdahalesi gerektirmeyen mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının aile sağlığı merkezlerine başvurmaksızın akşam saatlerinde hastanelerin acil servislerine başvurması sonucunda olağan dışı yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Acil servislerde hasta yoğunluğu

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, acil sağlık müdahalesi gerektirmeyen mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının aile sağlığı merkezlerine başvurmaksızın akşam saatlerinde hastanelerin acil servislerine başvurması sonucunda olağan dışı yoğunluk oluştuğunu söyledi.
Müdür Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son günlerde S.B.Ü. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerinde akşam saatlerinde oluşan hasta yoğunluğu nedeniyle bir açıklama yaptı. Yaşanılan soğuk hava koşulları sebebiyle mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Acil servislere acil olmayan bazı kendini acil hisseden hastalarımız da geliyor. Buna daha dikkat etmek lazım. Çünkü kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonları doğal olarak artıyor. Biz her zaman acile gelen hastayı tedavi etmek ve tanı koymak için uğraşıyoruz. Söz konusu mevsimsel rahatsızlıkların hafta içi gündüz saatleri ile esnek mesai kapsamında akşam saatlerinde hizmet veren aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından kolaylıkla teşhis ve tedavi edilebilir. Bu rahatsızlıklarda ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilerin görülmeye başlandığı ilk saatlerde, öncelikle aile sağlığı merkezlerimize başvurulması halinde yaşanan rahatsızlık hızlıca teşhis edilip, vakit kaybetmeden gereken tedaviye başlanabilecektir. Acil sağlık müdahalesi gerektirmeyen söz konusu mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının aile sağlığı merkezlerimize başvurmaksızın, vakit kaybederek akşam saatlerinde hastanelerimizin acil servislerine başvurması sonucunda olağan dışı yoğunluk oluşmaktadır. Acil servislerimizin asıl hedef hasta kitlesi olan vakalara yoğunlaşabilmesi için mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu hastalarımızın daha rahat koşullarda hizmet alabilecekleri aile sağlığı merkezlerine öncelikle başvurmaları rica ederiz" dedi.

VAN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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