Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı

İHA

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üzücü olaylarıyla anılarıyla ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek; "Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ilçemize değer katacak hayırlı ve bereketli işlere imza atmak istiyoruz" dedi.

Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üzücü olaylarıyla anılarıyla ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek; “Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ilçemize değer katacak hayırlı ve bereketli işlere imza atmak istiyoruz” dedi.
Tuşba’da yeni bir yılı karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Akman, her yeni bir yılın yeni bir başlangıç, yeni bir umut olduğunu belirterek, “Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan konu birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik olmadan güçlü bir toplum olamayız. Birlik ve beraberlik içinde olan toplumlar, karşılaştıkları en zor sorunları dahi kolaylıkla çözerler. Sorunlarını çözen toplumlar ise ilerlemek ve gelişmek için; fikir birliği, gönül birliği ve eylem birliği içersinde hareket ederek başarıya ulaşırlar. Dünyada birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyen, toplumsal dayanışmayı sağlayamayan bir tek aile, şirket, dernek, kulüp, kurum, vakıf ya da devlet yoktur ki, başarıya ulaşmış olsun” dedi.
Sözlerine yeni yılı daha anlamlı kılmak için 2019 yılında yapmış oldukları bütün iş ve davranışların muhasebesini yaparak, olumsuzluklardan ders çıkardıklarını kaydeden Başkan Akman; daha iyiye, güzele ve doğruya gitme gayretinde olduklarını vurguladı. Başkan Akman, “Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler aynı ilçede yaşayan insanlar olarak; en önemli sorumluluğumuzun ‘Birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak’ olduğunu düşünüyorum. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte; el ele vererek beraber çalışarak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bütün Tuşbalı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

VAN

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akman’dan Mekke’nin Fethi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan Mekke’nin Fethi mesajı
Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı
Başkan Berge: “Yeni Van, yeni yılda Van’ı kalkındırır”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “Yeni Van, yeni yılda Van’ı ...
MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 teröristi Türkiye'ye getirdi
YEREL HABERLER MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 ...
Milli boksörlerden Başkan Say’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Milli boksörlerden Başkan Say’a teşekkür ziyareti
Kandil’de yakalanan teröristler Van’a getirildi MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla Kandil’de yakalanan 2 kadın terörist Van’a getirildi
YEREL HABERLER Kandil’de yakalanan teröristler Van’a getirildi MİT ...
Başkale’de ‘Güven Kantini’ dönemi
YEREL HABERLER Başkale’de ‘Güven Kantini’ dönemi
Van’da ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor’ projesi
YEREL HABERLER Van’da ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor’ projesi
Acil servislerde hasta yoğunluğu
YEREL HABERLER Acil servislerde hasta yoğunluğu
AK Parti’li Kartal’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan yeni yıl mesajı
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van’ın Çaldıran ilçesi oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ...
Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele mesaisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele mesaisi
Van’da hastane çalışanlarına NRP eğitimi
YEREL HABERLER Van’da hastane çalışanlarına NRP eğitimi
Tuşba Belediyesi, kar mesaisini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi, kar mesaisini başarıyla tamamladı
Van'da aç kalan tilki mahalleye indi
YEREL HABERLER Van'da aç kalan tilki mahalleye indi
Van'da 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
Edremit Belediyesi ‘Akademisyenler Danışma Kurulu’nu Oluşturdu Bölgede bir ilk olan belediye ve üniversite birliği hayata geçti
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi ‘Akademisyenler Danışma Kurulu’nu ...
(Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor Hem eğitim alıyor hem de hayatı öğreniyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor Hem eğitim ...
Van, Hakkari ve Bitlis'te karla yoğun mücadele
YEREL HABERLER Van, Hakkari ve Bitlis'te karla yoğun mücadele
Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine ‘Yılın Yıldızı’ ödülü
YEREL HABERLER Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine ‘Yılın Yıldızı’ ...
Van’da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
23 operasyonda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER 23 operasyonda 189 bin paket kaçak sigara ele ...
Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması
YEREL HABERLER Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması
Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X