TEGV'de erken yeni yıl coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TEGV'de erken yeni yıl coşkusu

İHA

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Feyyaz Tokar Eğitim Parkındaki çocuklar 2020'ye merhaba dedi.

TEGV'de erken yeni yıl coşkusu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Feyyaz Tokar Eğitim Parkındaki çocuklar 2020’ye merhaba dedi.
TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkında yeni yıl erken kutlandı. Yeni yıl etkinlikleri kapsamında çocukların daha önce yaptığı yılbaşı kartlarının tüm okullara, kurum ve kuruluşlara gönderildiğini ifade eden TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, 150 çocuğun katıldığı etkinlikte gönüllerince eğlendiklerini ifade ederek, “Girişte gönüllülerin oluşturduğu palyaço grubu tarafından karşılanan çocukların birçoğu ilk defa palyaço görmenin heyecanını yaşadı. Gelen çocukların neşe dolu yüzleri, yüz boyama etkinliği ile boyanarak rengarenk gülen yüzler ortaya çıkarıldı. Sevdikleri karakterlerin yüzlerine işlenmesi ile mutlu olan çocuklara, Düşler Atölyesi’nde yine çocuklar tarafından yapılan rengarenk yeni yıl kukuletaları dağıtıldı. Yüzlerde kocaman tebessüme sebep olan bu sürpriz hediyeleri çok beğenen çocuklar, müzikler eşliğinde gönüllerince danslar edip eğlendiler. Gönüllülerin de çocuklarla birlikte paylaştığı yeni yıl coşkusu, temsili olarak 10’dan geriye sayıp 2020'ye merhaba diyerek devam etti. Ben bu anlamda yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

VAN

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Aslan’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan yeni yıl mesajı
Başkan Tanış’tan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan yeni yıl mesajı
Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL’lik tasarruf
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL’lik ...
İl Emniyet Müdürü Karabağ’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Karabağ’dan yeni yıl mesajı
Başkan Aslan’dan 2019 yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 2019 yılı değerlendirmesi
Başkan Akman’dan Mekke’nin Fethi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan Mekke’nin Fethi mesajı
Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı
Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı
Başkan Berge: “Yeni Van, yeni yılda Van’ı kalkındırır”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “Yeni Van, yeni yılda Van’ı ...
MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 teröristi Türkiye'ye getirdi
YEREL HABERLER MİT ve polis, sınır ötesi operasyonla yakaladıkları 2 ...
Milli boksörlerden Başkan Say’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Milli boksörlerden Başkan Say’a teşekkür ziyareti
Kandil’de yakalanan teröristler Van’a getirildi MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla Kandil’de yakalanan 2 kadın terörist Van’a getirildi
YEREL HABERLER Kandil’de yakalanan teröristler Van’a getirildi MİT ...
Başkale’de ‘Güven Kantini’ dönemi
YEREL HABERLER Başkale’de ‘Güven Kantini’ dönemi
Van’da ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor’ projesi
YEREL HABERLER Van’da ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor’ projesi
Acil servislerde hasta yoğunluğu
YEREL HABERLER Acil servislerde hasta yoğunluğu
AK Parti’li Kartal’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan yeni yıl mesajı
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van’ın Çaldıran ilçesi oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ...
Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele mesaisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele mesaisi
Van’da hastane çalışanlarına NRP eğitimi
YEREL HABERLER Van’da hastane çalışanlarına NRP eğitimi
Tuşba Belediyesi, kar mesaisini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi, kar mesaisini başarıyla tamamladı
Van'da aç kalan tilki mahalleye indi
YEREL HABERLER Van'da aç kalan tilki mahalleye indi
Van'da 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
Edremit Belediyesi ‘Akademisyenler Danışma Kurulu’nu Oluşturdu Bölgede bir ilk olan belediye ve üniversite birliği hayata geçti
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi ‘Akademisyenler Danışma Kurulu’nu ...
(Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor Hem eğitim alıyor hem de hayatı öğreniyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor Hem eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X