Başkale Kaymakamı Solak'tan yeni yıl mesajı

Van Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaymakam Solak, "2020 yılının; İlçemize ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni eder; tüm Başkaleli hemşehrilerim ve kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yıl sevincini paylaşır, selam ve saygılar sunarım" dedi.
VAN
31 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 05:49
- GÜNEŞ 07:17
- ÖĞLE 12:14
- İKİNDİ 14:41
- AKŞAM 17:02
- YATSI 18:24