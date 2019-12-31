İpekyolu’nda sanat ve meslek edindirme kursları açılıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, ilçe geneline hitap eden sanat ve mesleki eğitim kursları açılıyor.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İpekyolu Halk Eğitim Merkezi tarafından sanat ve mesleki eğitim kursları açılıyor. Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Erçek Yaşam Merkezinde ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler için açılacak olan kurslardan 430 kişinin faydalanacağı hedefleniyor. Vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi, sosyalleşmeleri, günlük hayatta faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip olmaları, kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlamalarını hedeflediklerini ifade eden yetkililer, “130 kişinin hizmet alacağı Erçek Yaşam Merkezinde; el sanatları teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, resim, müzik( gitar, bağlama) ve bilgisayar kursları verilecek. Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde ise 300 kişiye resim, müzik( gitar, bağlama, keman, piyano), bilgisayar(robotik kodlama), İngilizce, seramik, tiyatro, halkoyunları ve okuma yazma kursları verilecek. Ayrıca kurslarımızdan faydalanmak isteyen hanımlar iş eğitimi alırken çocukları içinde oyun odaları mevcut olacak. Kurslarımızdan hizmet alan çocuklu kursiyerlerimizin çocukları emin ellerde eğitici faaliyetler alarak hem eğlenecek hem öğrenecek” dediler.

Ücretsiz olarak verilecek kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin 2 Ocak 2020 tarihi itibari ile Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Erçek Yaşam Merkezlerinde şahsen başvuru yapabileceklerini dile getiren yetkililer, “İpekyolu Belediyesi, vatandaşlarımızın kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimini destekleyen kurslarla her kesime hitap eden sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam edecektir” ifadelerine yer verdiler.

VAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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