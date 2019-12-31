Tuşba'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma' yarışması

Van’ın Tuşba ilçesinde imam hatip ortaokulları erkek öğrenciler arası ‘Genç Sada Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması düzenlendi.

Tuşba Şehit Ferhat Aslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmaya 13 imam hatip okulu katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmada Şehit Piyade Er Vedat Dolançay İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Talha Coşkun birinci, Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Şenap ikinci, Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Ahmet Ceylan ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda bir açıklamada bulunan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, erdemli bir nesil yetiştirmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Yüce Allah insanları çeşitli vasıflarıyla ve yetenekleriyle donatıp yeryüzüne gönderir. İnsanlarımız doğru bir eğitim alırlarsa memleketlerine ve kendilerine faydalı olurlar. Bu da öğretmenlerimizin katkı ve emeği ile olur. Ben bu anlamda dereceye giren, girmeyen ve cesaret gösterip bu yarışmaya gelen bütün öğrencilerimizi, katkı sunan okul Müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği programa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Ermiş ve Mevlüt Şahin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri M. Baki Karabulak ve Zakir Taşkın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

VAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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