Vali Bilmez’den yeni yıl mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez mesajında, “Geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılı, ilimizde, ülkemizde ve dünya genelinde önemli gelişmeleri barındıran, sevinç ve mutluluklar kadar, acı ve kederlerin de yaşandığı bir yıl oldu. 2019’da ilimizde ve bölgede günden güne hâkim olan huzur ve güven ortamının, 2020'yi daha keyifle karşılamamıza vesile olduğuna inanıyorum. Yıl genelinde valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız, diğer kurum yöneticilerimiz, el birliği ve dayanışma içerisinde daha yaşanabilir bir Van için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 2020’de de vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdan, özlenen Van’ı Vanlılarla buluşturma amacımızdan sapmadan, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleriyle, milletvekillerimiz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve değerli vatandaşlarımızla iş birliği halinde büyük projeleri Allah’ın izniyle hayata geçirmek istiyoruz. Bu vesileyle, başta Vanlı hemşerilerim olmak üzere, tüm vatandaşlarımın yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk, başarı ve huzur dolu nice yıllara kavuşmayı Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi

VAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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