Zabıtadan yılbaşı denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı nedeniyle umuma açık alanlar, eğlence merkezleri ve kafelerde denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin vatandaşların yılbaşına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmeleri için gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında işletmelerdeki yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edilirken evrakları eksik olan iş yerlerine uyarıda bulunuldu. Yine trafik zabıta ekipleri de trafiğin daha iyi ilerleyebilmesi için Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke ve İskele Caddeleri gibi trafiğin yoğun olduğu alanlarda çalışma yaptı. Yeni yıla görev başında giren zabıta ekipleri, 153 ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdürecek.

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