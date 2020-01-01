Özalp’ta ev yangını

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Van'ın Özalp ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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