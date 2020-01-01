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Başkan Say’dan yeni yılın ilk müjdesi Edremit’teki Şabaniye Mahallesi’ne ‘Millet Bahçesi’ yapılacak

İHA

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, atıl durumda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) hastanesi arsasının bir kısmını aldıklarını ve Şabaniye Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Say’dan yeni yılın ilk müjdesi Edremit’teki Şabaniye Mahallesi’ne ‘Millet Bahçesi’ yapılacak

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, atıl durumda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) hastanesi arsasının bir kısmını aldıklarını ve Şabaniye Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.
Edremit özelinde Van’ı ilgilendiren sorunların çözümü noktasında yılın ilk müjdesi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’dan geldi. Edremit’in mevcut yeşilinin korunmasının yanında, yeşil alanların sayısının daha da attırılmasını hedefleyen Başkan Say, hayata geçirdiği Edremit Kent Ormanı gibi yeni birçok çalışmayı da beraberinde yürütüyor. Daha fazla yeşil alanın kazandırılması adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri ile SSK Hastanesi arazisi için görüşmelerde bulunan Başkan Say, vatandaşların rahat nefes alabilecekleri ve aileleriyle vakit geçireceği alanların sayısının arttırılmasına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyeceğinin müjdesini verdi.
Yılın ilk gününde Edremitlilere müjdeli haberi veren Başkan Say, bunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Say, “Yeni yılın ilk güzel haberini Edremit’imize veriyoruz. İpekyolu Caddesi’nde bulunan eski SSK Hastanesi arsasının bir kısmını TOKİ ile görüşmelerimiz sonucu yeşil alan olarak ilçemize kazandırdık. Buraya, nasip olursa Şabaniye Millet Bahçesini yapacağız. Kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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