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Van Valiliğinden ‘grip enfeksiyonu’ açıklaması

İHA

Van Valiliği, kış mevsiminde mevsimsel grip vakalarının sayısındaki artışın beklenen bir durum olduğunu belirterek, “İlimiz genelinde şu anda yaşadığımız vaka sayısındaki artış beklenen bir durumdur ve herhangi bir salgın değil mevsimsel grip hastalığının aktif dönemidir” denildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van ilinde şu ana kadar mevsimsel grip ve influenza virüs enfeksiyonu sıklığı ülkemizin diğer illerinde olduğu gibidir. Gerek 1. basamak gerekse de hastanelerimize yapılan başvurular incelendiğinde, salgın olarak nitelendirilebilecek bir vaka artışı söz konusu değildir. Mevsimsel şartlar göz önüne alınarak olası bir vakayı atlamamak adına il genelinde hizmet veren tüm hekimlerimiz ve özelikle acil servis çalışanlarımız daha dikkatli davrandığı için, zaman zaman şüpheli vakalar için izolasyon önlemleri almaktadır. Bu önlemler halkımızda bir endişeye sebebiyet vermemeli, bizlerin sağlık hizmeti sunumunda aldığı rutin önlemler olarak değerlendirilmelidir. 2019 yılı ekim ayından itibaren hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimize yapılan başvurular incelendiğinde, mevsimsel grip vakalarının geçtiğimiz yıllar ile benzer sıklıkta olduğunu tespit ettik. Kış mevsiminde mevsimsel grip vakalarının sayısındaki artış beklenen bir durumdur. Aslında her yıl yaşadığımız tablonun aynısını yaşamaktayız. Halk arasında ‘domuz gribi’ olarak bilinen hastalık, pandemik influenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu ve sıklıkla kış aylarında görülen bir grip türüdür. İlk defa 2009 yılında Meksika’da insanlar arasında görülmeye başlayan grip salgını tüm dünyaya yayılmıştır. Sonraki yıllarda mevsimsel grip ajanları arasında yerini alan H1N1 artık günümüzde ‘domuz gribi’ olarak adlandırılmamaktadır. Klinik belirtileri mevsimsel gripten farklı değildir ve mevsimsel grip vakalarından daha ağır seyretmemektedir. Mevsimsel influenzadan daha hızlı yayılmaktadır. H1N1’den ölüm oranı mevsimsel gripten ölüm oranlarından daha düşüktür. Vatandaşlarımız için en önemli korunma yöntemlerini tekrarlayacak olursak; el yıkama gibi kişisel hijyen kurallarına uymak, kapalı alanlardan ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, hasta kişilerle temas edilmemesine özen göstermek ve grip aşısı olmaktır. Mevsimsel gribe yakalanmış vatandaşlarımız bol sıvı tüketmeli, mümkün olduğunca istirahat etmeli ve aile hekimlerine başvurarak gerekli durumlarda semptomları giderici ilaç tedavisine başlamalılardır. Hastalık belirtilerinin başlangıcından itibaren 48 saat içerisinde başlanan tedavilerden daha süratli fayda görülmektedir. Mevsimsel grip hastalığı birçok kişide hafif seyretmekte, ancak 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar ve gebelik gibi özel durumlarda zaman zaman hastaneye yatış ihtimali söz konusu olmaktadır. İlimiz genelinde şu anda yaşadığımız vaka sayısındaki artış beklenen bir durumdur ve herhangi bir salgın değil mevsimsel grip hastalığının aktif dönemidir. Dolayısı ile il genelinde sağlık hizmeti sunumunu aksatacak herhangi bir durum söz konusu değildir. İl genelinde hastanelerimize ve aile sağlığı merkezlerimize mevsimsel grip ön tanısı ile başvuran hastalarımız detaylı olarak incelenmekte, bakanlığımız ile sürekli bilgi paylaşımında bulunmaktayız” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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