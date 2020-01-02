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Van merkez İpekyolu ilçesinde tahta paletlerin altında sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir köpeğin tahta paletlerin altına sıkıştığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye ekip sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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