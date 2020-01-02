14 yaşındaki Serkan’ın mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde evden çıktıktan sonra boğazı kesilmiş halde bulunan 14 yaşındaki Serkan T.’nin, aynı yaş grubunda bulunan mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Serkan T. için ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, Kocapınar Mahallesi’ne 3 kilometre uzaktaki Akarsu mevkisinde gece saatlerinde bir çocuk cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 14 yaşındaki Serkan T.'ye ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Günün aydınlanmasıyla yapılan araştırmalarda, olay mahalline yaklaşık 65 metre uzaklıkta ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak bulundu.



Çapraz mülakatta itiraf ettiler

Şüphelilerin aynı mahalleden ve maktulle aynı yaş grubundan olabileceğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırma sonucu C.K. (15), İ.T. (14) ve H.İ.G. (14) gözaltına alındı. Çapraz mülakatta olayı itiraf edip olay anını anlatan çocuklar, maktul Serkan T. ile şüpheli C.K.’nın daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğunu ve Serkan T.’nin C.K.’ya bu nedenle fiziki şiddet uyguladığını beyan etti. Bu olayın yaklaşık 23 aydır devam ettiğini dile getiren çocuklar, 31 Aralık 2019 günü C.K., İ.T., H.İ.G. ve Serkan T.’nin, C.K.’nın evlerinin önünde saman boşaltma işiyle uğraştıkları esnada Serkan T.’nin C.K.’ya sopayla vurduğunu, sonrasında köyden olay mahalline hep birlikte gittiklerini, Serkan ve C.K.’nın olay mahallinde kavga ettikleri ve İ.T.’nin Serkan T.’yi tuttuğu esnada C.K.’nın da yanında bulunan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığını ve sonrasında olay yerinden kaçarak evlerine gittiklerini söyledi.

Yapılan aramada arazide suç aleti bıçak, şüpheli C.K.’nın ev müştemilatı olan samanlıkta kanlı mont, İ.T.’nin evinde 1 pantolon ve 1 mont, şüpheli H.İ.G.’nin evinde de 1 mont ve 1 pantolon bulundu. 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bugün mahkemeye sevk edildi.

Serkan T.’nin cesedi ise otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Kocapınar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi

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