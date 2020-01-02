Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Van’ın Çatak ilçesinde görev yaptıkları okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliği, Çatak ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda “Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı” ifadeleriyle medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, “Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerekmektedir. Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz maarif müfettişleri tarafından bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili inceleme soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir. İlgili haberlerde iddia edildiği gibi ‘doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı’ tespit edilmiştir. Yapılan inceleme soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, ‘konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini’ ortaya koymuştur” denildi.

VAN 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:26

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